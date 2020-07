Bild – Sfida italiana tra Inter e Lazio per Veljkovic del Werder Brema

Il nuovo obiettivo di mercato condiviso da Inter e Lazio ha il nome di Milos Veljkovic. Il difensore di proprietà del Werder Brema, di nazionalità svizzera ma naturalizzato serbo, potrebbe lasciare la Germania al termine della stagione. Tutto dipenderà infatti dall’esito dei playout per la salvezza che la formazione tedesca dovrà giocare con l’Heidenheim. In caso di retrocessione, infatti, la cessione del forte centrale classe 1995 sarebbe quasi scontata.

Secondo le informazioni raccolte e diffuse dalla Bild in Germania, Inter e Lazio si starebbero sfidando in Italia per averlo. Il contratto del difensore è in scadenza nel giugno 2022, anche se il ragazzo non ha mai espresso ufficialmente la volontà di andar via. L’opportunità di poter giocare in Champions League il prossimo anno, potrebbe comunque convincerlo a partire anche in caso di salvezza del Werder Brema. Nell’eventualità di un addio, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 4-5 milioni di euro.

