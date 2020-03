Bild – Perisic, il Bayern lancia segnali di riscatto: quanto incasserà l’Inter

Bloccato per oltre un mese a causa della frattura alla caviglia riportata in allenamento ad inizio febbraio, lo stop della Bundesliga ha concesso ulteriore tempo ad Ivan Perisic per potersi ristabilire al 100% ed avere l’opportunità di vivere da protagonista il finale di stagione del suo Bayern Monaco. Attualmente in prestito dall’Inter, nonostante lo scetticismo iniziale in Germania, l’esterno croato si è ben presto dimostrato all’altezza del club con prestazioni che hanno fatto strizzare l’occhio alla dirigenza verso il riscatto.

Come riferito da Bild Sport, infatti, Ivan Perisic nelle ultime settimane ha ricevuto dal club bavarese chiari segnali circa un acquisto a titolo definitivo al termine della stagione. L‘Inter, che con l’arrivo di Antonio Conte ha dato vita ad un nuovo corso escludendo il croato dal progetto tecnico, accoglierà positivamente un’eventuale proposta congrua al suo valore da parte del Bayern Monaco. Rispetto agli accordi iniziale, il club nerazzurro dovrebbe incassare per la cessione tra i 15 e i 20 milioni di euro.

