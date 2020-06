Biraghi, futuro in bilico. L’Inter a caccia di due titolari sulle fasce

La priorità dell’Inter per la prossima finestra di mercato sono sicuramente le fasce laterali. Al momento Antonio Conte – in vista della stagione 2020/2021 – ha deciso di puntare solo su Antonio Candreva ed Ashley Young, e dunque la società dovrà intervenire portando a Milano due titolari: uno a destra ed uno a sinista.

Come riporta il Corriere dello Sport dunque, il futuro di Cristiano Biraghi è sempre più in bilico. Le prestazione del laterale azzurro non hanno convinto più di tanto l’ambiente ma l’essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è un fattore importante per la lista UEFA. Biraghi è arrivato all’Inter dalla Fiorentina nel mezzo di uno scambio con Dalbert: le due società potrebbero anche decidere di prolungare il prestito per un’altra stagione.



