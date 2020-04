Bobic (ds Eintracht): “Kostic-Inter? Saremmo felici se rimanesse, ma nessuno può prevedere il mercato”

Intervistato dal magazine tedesco Kicker, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha affrontato diversi temi, tra i quali il futuro di Filip Kostić, esterno sinistro accostato più volte anche all’Inter. Ecco le sue parole.

“I buoni giocatori avranno sempre mercato, anche in tempi difficili. Kostic è un giocatore eccezionale, l’età non conta più così tanto: o sei bravo o non lo sei. Saremmo tutti felici se Filip rimanesse con noi, ma nessuno può prevedere cosa succederà nel mercato dei trasferimenti e se i grandi club avranno liquidità. La Champions League? Nessuno può sapere quanto è grande la perdita di entrate dei grandi club, pertanto non ha senso parlare di possibili uscite”, ha affermato Bobic.

