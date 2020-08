Brozovic, futuro sempre più in bilico. Le bravate imbarazzano l’Inter, ora a caccia di un regista

La bravata compiuta la scorsa notte da Marcelo Brozovic potrebbe costare caro al centrocampista, finito per la seconda volta in pochi giorni sui giornali per motivi che esulano dal calcio giocato. I fatti sono stati raccontati dall’Ansa, secondo cui il croato avrebbe urlato nella sala del Pronto Soccorso San Carlo di Milano, dove avrebbe preteso di far visitare un suo amico lievemente ferito ad una gamba prima di altri pazienti più gravi.

La situazione si è conclusa solo con l’arrivo delle forze dell’ordine, con Brozovic che si è calmato e scusato, ma chiaramente un evento del genere ha ovviamente creato parecchio imbarazzo all’Inter. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane il croato è uscito dalla lista degli incedibili, finendo fra coloro che potrebbero lasciare Milano al termine della stagione. Soprattutto adesso che il calciatore ha iniziato a sbandare con uscite a vuoto. La caccia ai nuovi registi, partita in Viale della Liberazione, potrebbe essere il segno della volontà nerazzurra.

