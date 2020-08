Sky – Tuchel rischia, anche il Psg pensa ad Allegri: ma la prima scelta è l’Inter

La panchina dell’Inter non è l’unica a vacillare nel mese di agosto. Dopo la sconfitta nella finale di Champions League anche la dirigenza del Psg potrebbe optare per un cambio in panchina e sollevare dall’incarico il tedesco Tuchel.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il club francese avrebbe messo nel mirino Massimiliano Allegri, candidato numero uno per la panchina dell’Inter in caso di divorzio con Conte. La preferenza del tecnico italiano però rimane Milano, l’ex Juventus preferisce l’Inter al Psg e aspetta solo una chiamata che potrebbe arrivare martedì dopo il tanto atteso face to face tra Conte e la dirigenza nerazzurra.

