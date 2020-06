Inter-Hakimi, i dettagli e le cifre dell’affare: sarà il terzo giocatore più pagato

Hakimi ha scelto Conte e l’Inter. Il classe 1998 marocchino di proprietà del Real Madrid, messosi in mostra negli ultimi anni con il Borussia Dortmund, sarà il nuovo esterno destro nel 3-5-2 nerazzurro e il primo grande colpo della prossima finestra di calciomercato targato Marotta.

Un colpo importantissimo che sicuramente porterà un notevole upgrade sulla corsia esterna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha avuto la meglio sul Bayern Monaco e sul Manchester City. L’offerta del colosso Suning è altrettanto importante: 5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus e possibile accordo sino al 2025. Cifre che lo piazzano dietro solo a Lukaku ed Eriksen.

Il costo dell’operazione si aggira sui 40-45 milioni, soldi importantissimi per il Real Madrid chiamato a sistemare il bilancio. Al momento gli ultimi contatti che si registrano tra i club riguardano gli eventuali bonus che andrebbero a definire l’operazione ma la distanza non supererebbe i 5 milioni. Oggi si preannuncia una giornata importante per chiudere totalmente l’operazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!