Icardi, jolly mercato per Marotta: l’Inter non ha fretta. E quello scambio con Aubameyang…

Gran parte del mercato dell’Inter ruota attorno a Mauro Icardi. I 70 milioni del riscatto in ballo con il Psg (85 in caso di successivo passaggio alla Juventus) sarebbero preziosi per Marotta anche perché l’argentino a bilancio è a 1,8 milioni di euro e la sua cessione definitiva permetterebbe una super plusvalenza per il bilancio.

L’ad nerazzurro però non ha fretta e valuta tutte le possibili soluzioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Icardi non tornerà sicuramente a Milano e se lo farà sarà solo di passaggio. Al momento le opzioni Draxler e Paredes, offerte da Parigi per abbassare la parte cash, non riscaldano particolarmente le fantasie nerazzurre. Ecco perché se Icardi non verrà riscattato, potrebbe essere offerto all’Arsenal per arrivare a Pierre Emerick Aubameyang. I Gunners non avrebbero particolari difficoltà a garantirgli gli otto milioni di ingaggio che l’ex capitano nerazzurro andrebbe a percepire in caso di permanenza a Parigi.

