Inter, Kolarov ha detto sì: è una scelta di Conte! Ora si tratta con la Roma

Aleksandar Kolarov è ad un passo dall’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore si è registrato uno sprint della dirigenza nerazzurra per il serbo della Roma che è considerato da Conte un uomo di qualità e di fortissima personalità da inserire all’interno dello spogliatoio per fare da chioccia ai più giovani e a dare l’esempio a tutto il gruppo.

Kolarov ha cambiato agente, l’Inter sul mercato è stata abile a muoversi sotto traccia negli ultimi giorni, ottenendo l’ok del giocatore al trasferimento. Ora c’è da convincere la Roma a lasciar partire il serbo.

Il suo contratto scade nel 2021, quindi difficilmente la Roma potrà avanzare richieste troppo alte per il cartellino del serbo anche se i rapporti tra le due squadre non sono propriamente idilliaci. Ma l’Inter potrà fare leva sul sì del giocatore.

Conte potrebbe usare Kolarov da terzo centrale per far rifiatare Bastoni ma anche per dare il cambio a Young sulla fascia, anche se con meno potenza rispetto al passato. E attenzione perché l’arrivo del serbo potrebbe essere anche un assist in futuro per Edin Dzeko: i due sono legati da una grande amicizia dai tempi del City e Edin è un pallino di Conte da sempre.

