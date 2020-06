Pedro offerto ad Inter e Juventus, Marotta apre: ha già lavorato con Conte. Jolly per l’attacco?

C’è anche l’Inter su Pedro, attaccante spagnolo in scadenza di contratto con il Chelsea. Secondo quanto riportato da Leggo, l’ex Barcellona è stato proposto ai nerazzurri e alla Juventus da alcuni intermediari e da entrambi i club sarebbe arrivata un’apertura positiva all’affare.

Pedro, che in Italia piace tanto anche alla Roma, è stato già allenato da Conte ed è stata una pedina fondamentale del successo in Premier League del tecnico nerazzurro con il Chelsea. Ora le strade di Conte e Pedro potrebbero incrociarsi di nuovo, lo spagnolo arriverebbe a zero e potrebbe andare a rafforzare il reparto offensivo nerazzurro. L’ex Barça potrebbe anche giocare sulla trequarti o da esterno, in modo tale da permettere all’Inter di cambiare sistema tattico di volta in volta.

