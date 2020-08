Perisic: “Ho un contratto di 2 anni con l’Inter: tutto è possibile. Deciderò dopo le vacanze”

Ivan Perisic ha concluso nel migliore dei modi la sua stagione con il Bayern Monaco, laureandosi Campione d’Europa battendo in finale il Paris Saint Germain dell’ex amico Icardi.

Nel post partita l’esterno croato di proprietà dell’Inter ha parlato di mercato, soffermandosi in particolare sul proprio futuro: “Rivincita personale? Non lo è, sono qui, peccato per l’Inter, non ho vinto coppe con loro, qui sono stato fortunato e ho fatto il Triplete, sono felice. Ho un contratto di 2 anni con l’Inter, vedremo ora cosa succederà, tutto è possibile. Ci troveremo e parleremo. Vedremo cosa farò, voglio vivere questa notte coi compagni e con la mia famiglia domani. Riposiamoci e poi penserò al mio futuro”.

Gioia Champions: “Quando cominci a giocare sogni queste notti. Sono felice di aver vinto la Champions, peccato non ci siano i tifosi. Domani andiamo in Germania e facciamo festa tra di noi, poi vedremo se l’anno prossimo potremo farla coi tifosi. Il PSG è una buona squadra, ha giocatori forti, noi abbiamo giocato bene e abbiamo il miglior portiere del mondo. Abbiamo vinto anche grazie a Neuer”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<