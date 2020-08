CdS – Conte a caccia di una quarta punta. Dzeko la prima scelta, occhio a Pinamonti

Lautaro, Lukaku e Sanchez. Sono questi i 3 attaccanti, salvo rilanci importanti da Barcellona per il Toro, al momento certi di far parte del reparto offensivo di Conte in vista della prossima stagione. Ma non basta.

La dirigenza nerazzurra è decisa infatti a mandare in prestito Esposito e così bisognerà intervenire sul mercato per mettere a disposizione di Conte una quarta punta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico gradirebbe Dzeko ma è sempre viva la candidatura di Andrea Pinamonti, prodotto della cantera nerazzurra per cui esiste un gentlemen agreement con il Genoa per il riacquisto.

