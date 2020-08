CM.com – L’Inter insiste per Smalling: Conte si è convinto, sfida alla Roma. Le cifre dell’affare

Più passa il tempo più l’idea Smalling si fa spazio nelle strategie di mercato dell’Inter. Come riportato da Calciomercato.com, Antonio Conte ha aperto totalmente all’acquisto del difensore inglese, rientrato al Manchester United dopo l’esperienza in prestito alla Roma.

La dirigenza nerazzurra crede di avere le carte giuste per convincere Smalling e il Manchester United. Gli ottimi rapporti tra le due dirigenze potrebbero favorire l’affare, l’Inter pensa di poter chiudere con un esborso totale di 15 milioni di euro. In corsa rimane anche la Roma che però non riesce a trovare l’intesa economica con i Red Devils.

