Inter-Tonali, accordo totale! Pronto un quinquennale da top player: le cifre dell’affare

Sandro Tonali sarà il terzo colpo del calciomercato nerazzurro dopo Hakimi e Sanchez. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter è pronta a chiudere l’affare con il Brescia dopo mesi di trattative.

Il centrocampista classe 2000 è in vacanza ma ha chiesto al suo agente Bozzo di chiudere l’affare, desideroso di voler lavorare con Conte. L’Inter non è preoccupata di un possibile inserimento di Juventus, Milan o Paris Saint Germain anche perché lo stesso Tonali considera quella nerazzurra la soluzione migliore per il suo salto di qualità.

Pronto un contratto di cinque anni fino al 2025, un ingaggio da 3 milioni e mezzo a stagione, compresi bonus. Anche l’offerta al Brescia è pronta: prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito e altri 25 nel 2021.

Ecco la formula studiata da Marotta che è pronto a ripetere con Tonali quanto fatto un’estate fa con il Cagliari per Barella. La fumata bianca potrebbe arrivare dopo l’Europa League.Conferme che arrivano anche da Alfredo Pedullà sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<