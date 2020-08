L’Inter resta in pole su Tonali! Milan tagliato fuori ma la Juve è ancora in corsa

Si preannunciano giorni caldi sul mercato per il futuro di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi due mesi la dirigenza dell’Inter ha dialogato in maniera proficua con il giocatore e il suo entourage.

Offerte concrete sulla scrivania del Brescia però non sono ancora arrivate e per questo il presidente Cellino tiene aperto il dialogo con la dirigenza della Juventus che può essere considerata in corsa. Non preoccupa invece la concorrenza del Milan: la sua proposta di 25 milioni non ha fatto la differenza.

Secondo la Rosea la partita è ancora tutta da giocare, nonostante il vantaggio acquisito dai nerazzurri su Tonali. In ogni caso i tempi non possono essere lunghissimi, considerato che la ripresa per la nuova stagione è dietro l’angolo.

