Inter, senti Tonali: “Posso arrivare in cima al mondo, ce la posso fare”. E sul paragone con Pirlo…

Sandro Tonali è l’uomo copertina del settimanale Sportweek in uscita domani. Il centrocampista del Brescia è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di calciomercato: l’Inter è in pole, Marotta ha incassato il sì del giocatore e ora è al lavoro per cercare l’intesa definitiva con il Brescia per quello che da molti è definito come il nuovo Pirlo.

Paragone che però Tonali ha sempre respinto, così come fatto ai microfoni di Sportweek: “No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio”.

Qualità da vendere: “So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela”.

