Cancelo-Inter? Pedullà è sicuro: “E’ un capitolo chiuso, non ci sono margini per il suo ritorno”

Il ritorno di Joao Cancelo all’Inter – nel mezzo dell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona – è sicuramente la notizia di giornata lanciata dal Corriere dello Sport questa mattina. L’esterno portoghese dopo una buona stagione in nerazzurro con Luciano Spalletti in panchina, viene da due stagioni negative con le maglie di Juventus e Manchester City.

Se c’è chi dice che l’operazione è quasi in via di definizione, Alfredo Pedullà – tramite il suo sito – va decisamente controcorrente: “Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco, prima che le non notizie possano diventare reali. Oggi non ci sono grandi margini, neanche minimi, per il ritorno di Joao Cancelo all’Inter. Definirla un’operazione fatta è addirittura una forzatura bella e buona, semplicemente perché il club nerazzurro non ha mosso alcun passo”.

Continua: “E’ un’operazione forse messa in piedi da qualche agente, ma l’Inter non ha intenzione di approfondire. Cancelo qualche anno fa aveva deciso di andare alla Juve proprio dopo l’esperienza in nerazzurro, quindi per li nerazzurri è un capitolo chiuso”.



