Carli (ds Cagliari): “Con Nandez nessun problema. Nainggolan? Con la minima possibilità di tenerlo ci proveremo”

In occasione di una conferenza stampa indetta per parlare di mercato, il ds del Cagliari Marcello Carli ha parlato, tra i vari temi, anche delle situazioni legate a Radja Nainggolan e Nahitan Nandez, entrambi calciatori in qualche modo collegati all’Inter (il primo è ancora di sua proprietà, il secondo interessa molto). Ecco le sue parole.

Nandez – “Nahitan sta bene. È un giocatore del Cagliari, siamo felici di come sta andando la squadra e il Cagliari non vende i suoi titolari. Ovvio che se ti arriva l’offerta da 90 milioni la valuti, ma la linea è quella”.

Nainggolan – “Ha una valutazione importante e la sta dimostrando in campo. È ovvio che vorrei vederlo qui anche l’anno prossimo, ma dirlo ora sarebbe prendere in giro la gente. Si vedrà a giugno, è un’operazione complicata: sappiamo che è importantissimo e che è in prestito, se ci sarà la minima possibilità di tenerlo ci proveremo”.

