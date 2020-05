Castagne: “Ho sentito spesso Lukaku durante l’emergenza. Futuro? Sogno la Premier League”

Timothy Castagne, esterno belga dell’Atalanta e accostato negli ultimi giorni all’Inter, è stato protagonista di una diretta Instagram con l’emittente Rtbf.

Ecco le sue parole: “Vivo nella regione più colpita: la strada è stata lunga, ora la vita normale sta ricominciando e penso che la parte più difficile sia finita. Per settimane siamo rimasti chiusi in casa: non potevo uscire né tornare in Belgio, perché i dirigenti hanno preferito che non corressimo rischi. Mi allenavo sul balcone, con gli strumenti e il programma forniti dalla società: ogni settimana, c’era una videoconferenza con lo staff. Ho sentito spesso Lukaku, confrontando la situazione di Bergamo e Milano“.

Il futuro: “In Italia sto bene: la vita è simile al Belgio. Ma se dovessi scegliere una destinazione futura, opterei per l’Inghilterra: non ho una squadra preferita, della Premier League mi piace lo stile di gioco”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!