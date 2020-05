CdS – Handanovic rinnova con l’Inter: nel mirino altri record da battere

E’ senz’altro una buona notizia quella del rinnovo imminente di Samir Handanovic con i colori nerazzurri. Il capitano interista, infatti, estenderà l’attuale contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 almeno per un’altra stagione, in attesa di individuare il suo possibile vice pronto a raccoglierne l’eredità tra qualche anno. Sì, perché lo sloveno non ha alcuna intenzione di fermare la propria crescita anche all’età di 35 anni, come dimostrato dalle ultime due superlative stagioni disputate a difesa della porta dell’Inter.

Nel mirino, poi, restano da battere alcuni importanti record, come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport. Dal numero più alto di presenze per un portiere detenuto da Walter Zenga a quota 329 contro i 279 gettoni di Handanovic, al numero di rigori neutralizzati in Serie A che, con un’altra parata, gli consentirà di agganciare Pagliuca in vetta con 31 successi dal dischetto. Infine, aspetto da non sottovalutare, resta la grandissima voglia di vincere qualche trofeo a Milano prima di chiudere un’avventura appassionante che dura ininterrottamente dal 2012.

