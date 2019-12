CdS – Il Chelsea spara altissimo per Marcos Alonso: l’Inter ci prova, pronto il piano B

Il mercato di gennaio risulta essere sempre difficile e ricco di insidie, come confermato più volte dallo stesso Marotta. La dirigenza nerazzurra è pronta a sfruttare le occasioni che si presenteranno ma arrivare a top player, in grado di rafforzare la rosa a disposizione di Conte, è una missione non semplice.

Anche perché bisogna fare i conti con le richieste dei club, non disposti a svendere i propri giocatori. Tra questi c’è il Chelsea che ha chiesto ben 35 milioni di euro, più altri 5 di bonus, per Marcos Alonso, esterno spagnolo ex Fiorentina e obiettivo di mercato dell’Inter per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra al momento non sembra essere intenzionata a spingersi oltre il muro dei 20 milioni di euro con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto. Darmian rimane il piano B.

