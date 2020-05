CdS – Inter, rispuntano Cancelo e Kurzawa sulle fasce. Due opzioni sullo sfondo da Barcellona

Se c’è un settore che l’Inter prima di ogni altro ha intenzione di rinforzare, questo riguarda le corsie laterali. Antonio Conte ha dimostrato in questi primi mesi di non fidarsi troppo di alcuni calciatori all’interno della sua rosa per quanto riguarda le fasce laterali e in tal senso il match con la Juventus ha evidenziato diverse crepe. Come sappiamo, il preferito del tecnico leccese resta Emerson Palmieri con il quale ha già avuto modo di lavorare al Chelsea, ma in questo caso non va assolutamente sottovalutata la forte concorrenza dei bianconeri.

Le alternative, dunque, fanno riprendere quota al nome di Kurzawa: grande occasione di mercato che al 30 giugno andrà in scadenza di mercato. Dal momento che il Paris Saint Germain ad agosto si giocherà la Champions League, c’è da capire quando potrà liberarsi a parametro zero. Secondo il Corriere dello Sport, dalle parti di Viale della Liberazione a distanza di due anni è rimasto sempre vivo l’interesse per Joao Cancelo, ai margini dopo appena una stagione del Manchester City. Sullo sfondo, infine, restano Nelso Semedo e Junior Firpo, entrambi proposti dal Barcellona come potenziali contropartite per Lautaro.

