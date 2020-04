CdS – Inter, porte girevoli a centrocampo: Vecino e Gagliardini in partenza. Borja Valero non rinnoverà

Non sarà una vera rivoluzione quella del centrocampo dell’Inter la prossima estate, visto che i movimenti più importanti Ausilio e Marotta li hanno già effettuati nell’ultimo anno con gli arrivi di Sensi e Barella nell’estate 2019, e di Christian Eriksen nel corso della finestra di gennaio. Nei prossimi mesi, però, la mediana interista potrebbe essere puntellata a seconda delle richieste di Antonio Conte. I nomi che gravitano intorno al mondo nerazzurro sono parecchi: da Arthur, Aleñá e Vidal del Barcellona, ai due talenti italiani Castrovilli e Tonali, senza dimenticare che anche Tolisso è diventato un obiettivo concreto.

Per consentire l’arrivo di un paio di nomi utili, però, servirà fare spazio a centrocampo. Così, come riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, l’Inter non rinnoverà il contratto di Borja Valero, in scadenza il prossimo 30 giugno. In partenza, dunque, rimangono anche Matias Vecino e Roberto Gagliardini. L’uruguagio continua ad avere offerte importanti in Inghilterra, specialmente dall’Everton di Carletto Ancelotti. L’ex atalantino – invece – sul quale vi sono numerosi punti interrogativi, potrebbe essere utilizzato dal club come contropartita in altre operazioni in entrata visto che in Italia ha parecchi estimatori.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!