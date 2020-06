CdS – La Roma fa sul serio per Biraghi: si ragiona con la Fiorentina

I prossimi saranno con molta probabilità gli ultimi mesi di Cristiano Biraghi con la maglia dell’Inter. La seconda parentesi del terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile nerazzurro evidentemente non ha convinto appieno la società interista che a fine stagione lo spedirà nuovamente alla Fiorentina. Sull’altro versante, invece, ci sarà da capire se i viola saranno intenzionati a riscattare Dalbert dopo una buonissima annata del brasiliano a Firenze.

Lo stesso Biraghi, però, alla Fiorentina ci tornerà solo di passaggio. Al presidente Rocco Commisso, come spiegato dal Corriere dello Sport, è già arrivato l’interessamento ufficiale del ds Petrachi per quanto riguarda la Roma. I giallorossi potrebbero infatti privarsi di Leonardo Spinazzola in vista della prossima stagione ed avrebbero già sondato il terreno per il terzino attualmente in prestito all’Inter nell’ambito di uno scambio con Juan Jesus, altro ex nerazzurro.

