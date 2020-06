CM.com – Inter, per Belotti strada in salita: occhio all’ipotesi Serie B

La trattativa di mercato tra Lautaro Martinez ed il Barcellona è in un momento di stand-by, soprattutto grazie al pugno fermo tenuto dall’Inter che fin dal primo momento ha fatto sapere di poter lasciare andare il giocatore soltanto dietro il pagamento della clausola rescissoria.

Per non farsi trovare impreparati però, la società nerazzurra ha messo nel mirino alcuni profili per sostituire il Toro la prossima stagione: tra questi è spuntato il nome del capitano del Torino Andrea Belotti. Secondo la redazione di Calciomercato.com però la strada per arrivare al Gallo è in salita, visto il progetto granata che vorrà ripartire sicuramente dal suo capitano. La squadra di Urbano Cairo però è a soli due punti dalla zona retrocessione e dunque non è ancora escluso il pericolo Serie B. In quel caso strappare Belotti al Torino sarà decisamente più semplice.



