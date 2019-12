Conferme dall’Inghilterra: Matic la grande occasione di gennaio

Dopo gli affari della scorsa estate, con l’Inter che ha pescato Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, il Manchester United anche a gennaio mette in vetrina alcuni pezzi interessanti che possono far comodo a tanti club europei. L’ulteriore conferma arriva dal britannico Daily Star, che nella sua edizione online scrive che il direttore esecutivo Ed Woodward avrebbe comunicato a Nemanja Matic ed al difensore Marcos Rojo l’intenzione di cederli durante la finestra invernale di mercato.

Il primo è da tempo nei radar dei nerazzurri, visto anche il feeling con Antonio Conte. L’Inter però al momento, come vi abbiamo raccontato, ha come priorità Arturo Vidal mentre monitora anche Kulusevski, Nandez e De Paul. Occhio dunque ad altre ipotesi come Atletico Madrid e Milan per il centrocampista serbo in scadenza di contratto a fine stagione.

