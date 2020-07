Conte chiede due acquisti per il centrocampo: Tonali è vicinissimo, l’altro sarà un top. I nomi

Quella dell’anno prossimo sarà un’Inter del tutto rivoluzionata dal mercato. Antonio Conte non ha intenzione di perdere tempo e vuole lanciare la sfida alla Juventus già a partire dall’anno prossimo, e per farlo intende avere a disposizione rinforzi importanti per la sua rosa. Sono attesi diversi movimenti sia in difesa che sulle fasce, ma ora vediamo i possibili nomi per la zona centrale del campo, nella quale attualmente gli unici intoccabili sembrano essere Nicolò Barella e Christian Eriksen.

Tonali – Il primo acquisto per il centrocampo del prossimo anno dovrebbe essere Sandro Tonali. L’accordo con il calciatore c’è da tempo, così come la parola data da quest’ultimo ad Antonio Conte. Resta da ottenere l’ultimo ‘sì’ da Massimo Cellino, che sta cercando di tirare il più possibile sul prezzo del cartellino. La volontà dell’Inter sarebbe quella di chiudere a 35 milioni tra prestito, riscatto e bonus, mentre il presidente del Brescia spera di strappare qualche milione in piùù.

Centrocampista top – Il secondo profilo che mister Conte vuole invece per il suo centrocampo è un calciatore esperto, muscolare e di grande spessore. Da qui i nomi, in primis, di Arturo Vidal, obiettivo del tecnico salentino ormai da anni. E poi, osservati speciali sono anche N’Golo Kanté e Tanguy Ndombele, entrambi provenienti dalla Premier League. Senza dimenticare un possibile scambio tra Corentin Tolisso e Marcelo Brozovic con il Bayern Monaco.

