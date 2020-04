Conte vota Castrovilli: la strategia per l’affondo è pronta, Commisso vacilla

Così come quello di Sandro Tonali, anche il nome di Gaetano Castrovilli resta molto caldo in casa Inter. Antonio Conte stravede per l’italiano, che ritiene perfetto, per caratteristiche, per coprire il ruolo di mezzala nel suo 3-5-2. Il tecnico interista ha già espresso il suo gradimento per Castrovilli, e l’Inter, nelle figure di Marotta ed Ausilio, sta preparando l’offerta giusta da presentare alla Fiorentina.

La chiave di volta potrebbe essere la conferma della permanenza di Dalbert in viola. Il terzino brasiliano già in questa stagione ha giocato al Franchi, e tutto sommato l’ambiente sembra contento delle sue prestazioni. Un’ulteriore contropartita tecnica, poi, potrebbe essere scelta tra Gagliardini e Nainggolan, calciatori con costi differenti ma entrambi molto graditi in casa Fiorentina. Ancor più decisiva, spiega il Corriere dello Sport, sarà infine la considerazione che il presidente Commisso ha di Castrovilli: se non fosse ritenuto incedibile, ecco che l’Inter andrebbe a sferrare l’assalto decisivo.

