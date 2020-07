CorSera – Cavani, stoppato l’Atletico Madrid. L’Inter torna vivissima

A partire da oggi Edinson Cavani è ufficialmente un calciatore svincolato. Ieri, infatti, si è consumato l’ultimo giorno del suo contratto con il Paris Saint Germain dopo aver più volte rifiutato le proposte per il rinnovo. Il centravanti uruguagio non ha ancora sciolto le riserve su ciò che sarà del suo futuro. Ciò che è certo al momento, però, è che le offerte di mercato nei suoi confronti sia dall’Europa che da altri continenti non mancano.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera questa mattina, si sarebbero raffreddati nuovamente i rapporti con l’Atletico Madrid. D’altra parte va invece registrato l’interesse vivissimo da parte dell’Inter, che però continua a chiedere un netto sacrificio economico al calciatore. Rispetto ai 12 milioni chiesti in partenza, Cavani dovrà infatti fare un passo indietro ed accettare eventualmente i 7,5 milioni di euro fissati come tetto massimo per gli ingaggi dal club nerazzurro.

