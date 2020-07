CorSera – Sanchez, momento d’oro: la riconferma con l’Inter è vicina

Se gli ultimi due mesi di Alexis Sanchez avrebbero dovuto sciogliere gli ultimi dubbi dell’Inter, sembra proprio che il cileno ci sia riuscito. Con numeri da grande centravanti e un momento di forma che lo rende indispensabile per il reparto avanzato, il calciatore in prestito dal Manchester United è vicinissimo alla riconferma con i nerazzurri. Il club di Suning cercherà innanzitutto di estendere il prestito fino al termine della stagione, accettando eventualmente anche una penale secondo la quale – in caso di finale di Europa League con i Red Devils – l’ex Arsenal non potrà essere schierato.

Successivamente, l’Inter cercherà di trovare la formula di mercato per avere Sanchez a disposizione anche per la prossima stagione. Innanzitutto, cercando di abbassare il muro dei 20 milioni di euro che lo United chiede per la cessione a titolo definitivo. Oppure, tentando un nuovo prestito annuale con diverse condizioni rispetto a quelle attuali a partire dal pagamento dell’ingaggio che potrebbe essere spalmato su più stagioni. In ogni caso, però, secondo il Corriere della Sera la riconferma di dell’attaccante in maglia nerazzurra è vicina.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<