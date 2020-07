Da Candreva e Young ad Asamoah e Lazaro: l’Inter prepara la rivoluzione. Chi resta e chi esce sulle fasce

Senza Conte e con Conte, le corsie esterne sono storicamente un settore dove i nerazzurri hanno faticato a trovare i nomi giusti per potere aprire un ciclo. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Hakimi e avviato i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri, la dirigenza nerazzurra è chiamata ad ulteriori valutazioni sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’anno prossimo ci saranno ancora D’Ambrosio e Candreva, pronti a firmare il rinnovo sino al 2022. Certo anche Young, nel girone degli incerti ci sono Moses e Biraghi, in prestito da Chelsea e Fiorentina: il loro futuro resta ancora da decidere. Di Asamoah si sono perse le tracce per colpa del malanno al ginocchio.

Da valutare anche Lazaro, arrivato per quasi 25 milioni un’estate fa: l’austriaco, bocciato alla prova Conte, adesso è in prestito al Newcastle e difficilmente ritornerà ad Appiano Gentile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!