Daily Star – L’Inter ci prova: offerti Vecino e Lazaro al West Ham. La risposta degli Hammers

Matias Vecino e Valentino Lazaro potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato: i due giocatori infatti sono i candidati principali a lasciare Milano, dopo l’incontro avvenuto con i rispettivi agenti negli ultimi giorni nella sede nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, l’Inter ha offerto Vecino e Lazaro al West Ham ma il club inglese non sarebbe rimasto entusiasta da questo scenario di mercato. Nonostante gli Hammers siano alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Declan Rice, il profilo di Vecino non riscalda particolarmente le fantasie della dirigenza. Stesso discorso anche per Lazaro, che rimane sempre nel mirino di Newcastle e Werder Brema.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!