Dalla Germania – Lazaro in Bundesliga? Il Borussia Monchengladbach ci pensa

Non c’è più spazio per Valentino Lazaro all’Inter. L’esterno austriaco è stato acquistato la scorsa estate dall’Herta Berlino ma non ha convinto Antonio Conte, tanto che la sua avventura a Milano è durata soltanto 6 mesi. A gennaio infatti è stato ceduto in prestito in Premier League al Newcastle ma ora il suo rientro ad Appiano Gentile è quasi impossibile.

Le parole dell’agente hanno confermato le sensazioni degli ultimi giorni ed è sempre più probabile il suo ritorno in Budensliga. Secondo il portale Kicker infatti il Borussia Monchengladbach ha messo nel mirino Lazaro e le parole del ds Eberl hanno confermato – seppur non direttamente – le indiscrezioni di mercato: “Abbiamo sempre detto di voler acquistare due giocatori: il primo è già arrivato, ora stiamo lavorando per il secondo”.

