Dalla Spagna – Il Barcellona non molla Sensi e Lautaro: il piano per il 2020

Non lasci ingannare il silenzio degli ultimi tempi da Barcellona, in merito ai profili di Lautaro Martinez e Stefano Sensi già avvicinati negli scorsi mesi. In vista del nuovo anno, infatti, il club catalano ha intenzione di operare una mini rivoluzione all’interno della rosa, con l’obiettivo primario di ringiovanire l’età media della squadra apportando almeno un acquisto per reparto che sia comunque di alto livello, secondo le caratteristiche richieste dai blaugrana.

Per questo motivo – come riferito da sport.es – i fari rimangono puntati sul centrocampista dell’Inter, accostato in Spagna a Xavi per la rapidità con cui riesce a vedere e costruire gioco. Ma non solo, perché tutt’ora pure Lautaro Martinez rimane un nome molto appetibile. L’unico dubbio del Barcellona fa riferimento ai 110 milioni di euro della clausola, considerati troppi per le proprie valutazioni. Un ostacolo da non sottovalutare, che potrebbe indurre il club a sperare nuovamente al ritorno di Neymar.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!