Dalla Spagna – Il Real cerca il sostituto di Ramos e ci prova per Skriniar: la risposta dell’Inter

Milan Skriniar è il pilastro della difesa dell’Inter insieme a Stefan De Vrij. Il difensore slovacco è uno dei migliori investimenti negli ultimi anni da parte del club nerazzurro, il suo valore è infatti triplicato dal suo arrivo a Milano. A soli 25 anni Skriniar è un punto fermo e – nonostante le difficoltà incontrate con la difesa a 3 – la volontà della società è quella di blindarlo.

Come riporta il Mundo Deportivo infatti il Real Madrid starebbe cercando il sostituto di Sergio Ramos, ed ha individuato nel difensore dell’Inter il profilo perfetto. Il club però ha già fatto trapelare il prezzo del giocatore: per meno di 80 milioni non sarà presa in considerazione nessuna offerta di mercato.



