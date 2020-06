Dall’Inghilterra – Al Chelsea non c’è più spazio per Moses: si ragiona con l’Inter per il riscatto

Una delle priorità assolute per l’Inter nella prossima sessione di mercato è sicuramente quella di rinforzare il reparto degli esterni. Al momento infatti sono sicuri di restare a Milano solo Antonio Candreva ed Ashley Young che sarà riscattato dal Manchester United.

Il futuro di Victor Moses – arrivato in prestito a gennaio – è dunque in bilico. Come riporta The Sun l’allenatore del Chelsea – proprietario del suo cartellono – Frankie Lampard ha chiuso le porte ad un suo eventuale rientro. Il club nerazzurro potrebbe riscattarlo per circa 10 milioni di euro ma è una cifra che la società ha già fatto sapere di non voler spendere. Ad oggi però Inter e Chelsea potrebbero accordarsi per il riscatto alla metà del prezzo, in modo da regalare ad Antonio Conte una valida alternativa.



