Dall’Inghilterra – Futuro Sanchez, la FIFA non aiuta la permanenza all’Inter: si lavora con lo United

Alexis Sanchez ed il suo futuro: l’Inter al momento ha una priorità prima del termine di questa stagione. La permanenza del cileno al momento è certa fino al 6 agosto grazie ad un accordo con il Manchester United e dunque potrà soltanto affrontare il Getafe negli ottavi di finale di Europa League. In caso di passaggio del turno quindi Antonio Conte non potrà più fare affidamento sul numero 7.

I nerazzurri – grazie ai buoni rapporti con il club inglese – sta cercando in tutti i modi di trovare un accordo per prolungare la sua permanenza a Milano. Come riporta The Atletic però il Manchester United secondo la norma FIFA avrebbe il diritto di richiamare Sanchez al termine del campionato di Serie A. L’Inter – si legge – è fiduciosa per trovare l’accordo, nelle prossime settimane dovrà arrivare la soluzione definitiva.

