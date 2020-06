Dall’Inghilterra – Il Chelsea studia il colpo Aubameyang e mette pressione all’Inter

Il nome di Pierre-Emerick Aubameyang è circolato spesso in orbita Inter come possibile sostituto di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona per la prossima stagione. L’attaccante gabonese nel 2021 andrà in scadenza di contratto e la notizia di oggi è l’incredibile crollo del valore a causa del Covid-19.

Aubameyang infatti – pagato 64 milioni di euro nel 2018 dall’Arsenal al Borussia Dortmund – è stato ora valutato dalla società circa 23 milioni. Come riporta il Sun il prezzo di saldo ha attirato l’attenzione anche del Chelsea, a caccia di una prima punta e manda un messaggio all’Inter.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!