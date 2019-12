Dall’Inghilterra – Spunta una clamorosa ipotesi per il futuro di Giroud

Il conto alla rovescia è partito anche per Olivier Giroud. In scadenza di contratto e fuori dai piani del Chelsea, l’attaccante francese sta cercando la soluzione migliore per rilanciarsi in un altro club e convincere il Ct della Francia Didier Deschamps a convocarlo per l’Europeo 2020. Tra le opzioni più calde c’è l’Inter, che secondo fonti transalpine anche lo stesso giocatore avrebbe messo in cima alle sue preferenze. Per il momento però la dirigenza nerazzurra non affonda il colpo, così Giroud avrebbe fatto sapere che non attenderà oltre la metà del mese di gennaio e si sentirà libero di scegliere una delle tante offerte che fin qui ha ricevuto.

Scartati i Los Angeles Galaxy infatti, l’esperto centravanti vanta molti estimatori in giro per l’Europa, dalla Ligue 1 alla Bundesliga passando soprattutto per la Premier League. Tra le varie ipotesi inglesi più o meno calde, nelle scorse ore si è fatta largo anche la clamorosa idea di un ritorno all’Arsenal a due anni di distanza dal suo approdo al Chelsea proprio dai Gunners.

A parlarne è Ian McGarry, operatore di mercato in Inghilterra, ai microfoni dei Daily Star: “Conosce la squadra, conosce l’ambiente. Non è così campata per aria, so che Giroud non scarterebbe un ritorno all’Arsenal per rimanere a Londra”.

