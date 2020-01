Damiani: “Radu all’Inter? Stiamo valutando. Nerazzurri anche su Kumbulla”

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport di Radio 1, il noto procuratore sportivo Oscar Damiani ha fatto il punto sulle principali trattative che in questo momento stanno interessando il campionato italiano. A partire dal sogno dell’Inter che porta ad Arturo Vidal, sino al possibile ritorno in nerazzurro del portiere Radu dopo l’acquisto di Perin da parte del Genoa. Infine, attenzione al colpo Kumbulla – sempre in ottica Inter – per il futuro.

Le parole di Damiani: “Vidal sarebbe ideale per il centrocampo dell’Inter ed ha grande personalità, sarebbe rinforzo importante per il campionato. Credo che Radu abbia il diritto di giocarsi la possibilità per essere il numero uno, discuteremo anche della possibilità di tornare all’Inter, ma è un problema per il quale cercheremo sicuramente una soluzione. Kumbulla? L’Inter si è interessata”.

