Di Marzio – Mossa Inter per Kumbulla: proposta nuova contropartita al Verona

Un principio d’accordo con il calciatore e il suo entourage, l’Inter lo aveva già raggiunto lo scorso gennaio quando Marash Kumbulla decise addirittura di rifiutare la ricca offerta del Napoli. Il giovane difensore centrale albanese classe 2000, è tornato così nel mirino del club nerazzurro che a quanto pare dovrà vedersela soprattutto con la concorrenza della Lazio, visto che la Juventus non si è più fatta viva dopo timidi sondaggi dei mesi passati.

Secondo le ultimissime riportate da Gianluca Di Marzio, l’Inter sarebbe pronta ad una nuova offerta all’indirizzo dell’Hellas Verona. Rispetto al passato, Ausilio e Marotta vorrebbero proporre una nuova contropartita in cambio di Kumbulla, per abbassare la parte cash a fronte di una valutazione iniziale da oltre 30 milioni di euro. Non si tratta, però, né di Salcedo né di Dimarco, entrambi già in prestito alla formazione di Juric. Stiamo parlando del giovane Samuele Vergani, attaccante 2002 già proposto lo scorso anno alla Roma nell’ambito dell’affare Dzeko.

