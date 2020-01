Di Marzio – Niente Napoli per Kumbulla: resta al Verona. A fine stagione la scelta sul futuro

Nulla di fatto nell’ultimo incontro che il Napoli ha tenuto con gli agenti di Marash Kumbulla. Il giovane difensore classe 2000 ha fatto sapere al proprio entourage di non voler pensare al mercato in questa fase della stagione, rinviando qualsiasi discorso alla sessione estiva. Il calciatore dell’Hellas Verona, nonostante il club avesse già raggiunto un’intesa con gli azzurri per il trasferimento a giugno, secondo quanto scritto da gianlucadimarzio.com non se l’è sentita di accettare adesso la proposta di trasferimento.

In effetti, come aveva anticipato la redazione Passioneinter.com, anche l’Inter ha incontrato più volte gli agenti, strappando quasi una promessa per la prossima estate. Probabilmente, proprio per la grande concorrenza che c’è sul suo cartellino, Kumbulla ha scelto di non affrettare la decisione, valutando con calma tutte le possibili variabili, in virtù poi dell’interesse di altri club come Juventus e Manchester United.



