Di Marzio smentisce: “L’Inter non è in corsa per Messi. Anche in società hanno smentito”

Le indiscrezioni di mercato vogliono l’Inter sulle tracce di Lionel Messi. Il club nerazzurro – dopo gli indizi del cambio di residenza fiscale del padre del giocatore in Italia – potrebbe avere le carte in tavola per accarezzare il sogno della Pulce, soprattutto dopo la volontà di liberarsi a zero.

Gianluca Di Marzio però – durante Calciomercato L’Originale – ha smentito le voci che sono circolate anche nel corso della serata: “Abbiamo fatto verifiche e l’Inter non è in corsa per messi. E’ quello che sappiamo e abbiamo fatto verifiche anche in società. Il mercato nerazzurro sarà oculato e non ci saranno operazioni del genere. Cosa è successo? Messi ha mandato un burofax al Barcellona dicendo di volersi liberare unilateralmente dal club, ma gli avvocati hanno detto che la clausola è scaduta, dunque sicuramente impugneranno questa decisione e si andrà avanti per via legali. Magari è solo una mossa di Messi per stanare Bartomeu, altrimenti il Manchester City è in vantaggio sulle altre”.

