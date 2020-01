Eriksen-Inter, da sogno estivo a ‘suggestione invernale’? Marotta tentato dall’apertura del danese

Se la trattativa per portare Arturo Vidal è ormai definita e si attende solo l’ultima risposta del Barcellona, diverso è il discorso legato a Christian Eriksen. Il talento danese diventerà un parametro zero di lusso in estate, ed al momento ha attirato su di sé l’interesse di diversi club.

Su di lui l’Inter non scherza, tanto che la proposta nerazzurra, scrive La Gazzetta dello Sport, è stata anche preferita rispetto a quella del Manchester United, scelta dettata anche dalla volontà del 27enne di cambiare anche campionato, oltre che squadra. Questa risposta positiva, peraltro, sembra stia anche convincendo Marotta a trasformare il sogno estivo in suggestione invernale…

