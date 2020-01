Eriksen, oggi conference call con il Tottenham: Marotta punta a chiudere. Presente anche l’agente Shoots

A fronte delle innumerevoli trascorse fino a ieri, quella di oggi sembra possa essere davvero la giornata decisiva per il passaggio di Christian Eriksen all’Inter. Nel pomeriggio, infatti, è in programma una conference call Milano-Londra con Beppe Marotta ed un agente Fifa da una parte e il presidente del Tottenham, Daniel Levy, e l’agente del danese, Shoots, dall’altra. Al termine di quest’ultima, scrive il Corriere dello Sport, l’ad nerazzurro conta di strappare il ‘sì’ definitivo.

La strategia di Marotta sembra basarsi sull’innalzamento, seppur di soli 1-2 milioni, dei bonus offerti. Da Milano sperano che questa mossa possa essere presa bene dal presidente Levy, che a sua volta potrebbe rinunciare agli stessi soldi per trovare un punto di incontro con la società nerazzurra. A quel punto Eriksen partirebbe per fare le visite mediche venerdì e per essere in tribuna, a San Siro, per Inter-Cagliari.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!