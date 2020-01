Eriksen, quanta voglia di Inter! Il danese forza la mano con il Tottenham: “Non accetto altre squadre”

Christian Eriksen ha tanta voglia di Inter. Il danese, in queste ore, sta forzando la mano anche con il Tottenham, nella figura del presidente Daniel Levy, per chiedergli di accettare l’offerta e liberarlo verso Milano. Il muro degli Spurs era ben rigido e non intendeva scendere sotto i 20 milioni di euro, ma in queste ore sta iniziando a vacillare. La proposta di Beppe Marotta è ferma sui 15 milioni totali – quindi bonus compresi – che i nerazzurri non intendono superare per un calciatore in scadenza a giugno.

In queste ore, l’agente del danese Martin Shoots, scrive il Corriere dello Sport, incontrerà nuovamente la dirigenza inglese per provare a dare l’accelerata decisiva per chiudere la trattativa. Il tecnico Conte vorrebbe avere Eriksen già in occasione della gara di domenica, a San Siro, contro il Cagliari, nella quale con buona probabilità farà il suo esordio anche l’altro acquisto invernale: Ashley Young.

