Esposito, l’Inter ha deciso: niente prestito in B! Tre club in corsa ma l’Atalanta è fuori

Prima l’ufficialità del rinnovo poi una nuova esperienza in Serie A. Esposito e l’Inter sono d’accordo, l’attaccante classe 2002 lascerà Milano in questa finestra di mercato con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, è da escludere un prestito in Serie B. No dunque al retrocesso Brescia, che lo voleva nell‘affare Tonali. In corsa ci sono Crotone, Parma e soprattutto Torino che negli ultimi giorni ha fatto passi in avanti.

Da escludere invece l’opzione Atalanta, che lo voleva acquistare a titolo definitivo: un’opzione che avrebbe garantito una ricca plusvalenza, ma Marotta ha detto no. Esposito sarà protagonista con l’Inter nel futuro.

