Ex Inter – Ruben Botta torna in Italia? Ci prova la Sambenedettese

Il mercato di Serie C potrebbe essere reso movimentato e non poco dalla Sambenedettese. Il club abruzzese ha già portato a casa il colpo Maxi Lopez, un vero lusso per la categoria ma non vuole fermarsi qui: come riporta gianlucadimarzio.com il presidente Serafino vuole regalare un altro colpo alla propria tifoseria.

L’ex Inter Ruben Botta infatti è entrato nel mirino della Sambenedettese e potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze con i nerazzurri e con il Chievo Verona. Attualmente il calciatore argentino è in forza al Defensa y Justicia in prima divisione argentina. Ritorno in Italia?

