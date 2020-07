Ex Inter, UFFICIALE – Continua in Belgio l’avventura di Miangue

Una sola stagione con cinque presenze (tre in campionato e due in Europa League) con la maglia dell’Inter per Senna Miangue. Dal 2016 al 2017 il difensore belga è stato un giocatore nerazzurro prima di passare a titolo definitivo al Cagliari.

Ora Miangue continuerà la sua carriera in Belgio, dove ha vestito la maglia dello Standard Liegi per due anni. Il Cagliari ha infatti ufficializzato la fine della trattativa di mercato con la cessione in prestito del difensore KAS Eupen per la stagione 2021-2021.



