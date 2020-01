Sky – Accordo Flamengo-Gabigol: l’Inter chiede un ulteriore sforzo economico per il riscatto

Dopo aver sondato il terreno per una possibile cessione in Inghilterra, sembra proprio che alla fine l’Inter cederà Gabigol sempre al Flamengo. Il club brasiliano ha una voglia matta di riscattare a titolo definitivo l’eroe della stagione appena trascorsa, protagonista sia nella vittoria del campionato che in quella della Libertadores. Lo stesso centravanti verdeoro, dopo qualche perplessità iniziale, sembra aver trovato l’accordo economico con il club per il nuovo contratto.

Secondo quanto scritto da Sky Sport, tra domanda e offerta ballano circa 4-5 milioni di euro. E, come confermato su Twitter dal noto giornalista Nicolò Schira, la proposta brasiliana ammonta a 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, mentre Suning ne vuole 22. Sempre secondo Schira, entrando nei dettagli del nuovo accordo tra Gabigol e Flamengo, è pronto un contratto fino al 2024 da €4M netti a stagione.

